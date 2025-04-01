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06:50, 1 апреля 2025Мир

Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта. Президент США в очередной раз исключил вступление Киева в альянс

Трамп назвал вопрос членства Украины в НАТО причиной конфликта с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп на встрече с журналистами в Белом доме заявил, что вопрос членства Украины в НАТО мог стать причиной конфликта с Россией.

Американский лидер также подчеркнул, что вопрос вступления Украины в Североатлантический альянс никогда не обсуждался в рамках сделки о добыче полезных ископаемых.

Это никогда не обсуждалось, во-первых. Во-вторых, я думаю, что еще до Путина они говорили, что вы не вступите в НАТО. И, возможно, именно это стало причиной начала войны

Дональд ТрампПрезидент США

Трамп снова исключил вступление Украины в НАТО

Глава Белого дома в очередной раз заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Политик отметил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления страны в альянс. Однако украинский лидер понимает невозможность этого.

Ранее Трамп уже исключал вступление Украины в НАТО. По его словам, о членстве Киева в альянс как об условии в рамках потенциального соглашения по разрешению кризиса можно забыть. Советник президента США Майк Уолтц также заявил, что Вашингтон не видит Украину членом НАТО.

Одна вещь является очевидной — мы не видим, чтобы Украина была членом НАТО

Майк УолтцСоветник президента США

При этом телеканал NBC сообщал, что Соединенные Штаты рассматривают возможность автоматического включения Украины в НАТО. По информации американских чиновников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.

В НАТО отреклись от обещаний включить Украину в альянс

В феврале генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отрекся от своих прежних обещаний включить Украину в альянс. Он подчеркнул, что членство страны в НАТО никогда не рассматривалось как часть мирной сделки.

На саммите в Вашингтоне НАТО обещала Украине членство, но никогда не было согласовано, что, когда начнутся переговоры, они закончатся вступлением Украины в НАТО

Марк РюттеГенеральный секретарь НАТО

По словам Рютте, Запад должен обеспечить украинской стороне «более прочную позицию» перед началом возможных переговоров, в которых она будет участвовать.

При этом ранее Рютте утверждал, что Украина станет 33-м членом Североатлантического альянса, если никакая другая страна ее не опередит. Однако при любом исходе ее членство в НАТО, по его мнению, было предопределено в будущем.

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Украина признала маловероятность членства в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал маловероятность членства страны в Организации Североатлантического договора. Он считает, что проблема заключается в нежелании ряда европейских стран взять на себя заслуживающие доверия обязательства. Также политик заявил, что Соединенные Штаты никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть.

Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к [президенту США Дональду] Трампу. Это вопрос к политике США

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

По словам украинского лидера, в случае если Запад не примет страну в НАТО, Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Он пояснил, что в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. На данный момент у Киева в два раза меньше бригад, чем у РФ, отметил политик.

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