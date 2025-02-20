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09:17, 20 февраля 2025Мир

США заявили о намерении автоматически включить Украину в НАТО при одном условии

NBC: США могут автоматически включить Украину в НАТО в случае нарушения сделки
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

США рассматривают возможность включения в сделку по Украине автоматического предоставления ей членства в НАТО, если Россия нарушит заключенное по итогам конфликта соглашение. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники.

«Одной из гарантий безопасности, которую Соединенные Штаты рассматривают как часть мирного соглашения, является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае, если Россия нарушит соглашение», — передает телеканал слова четырех американских чиновников.

По данным источников, такое положение будет направлено на решение ключевой проблемы Украины и ее союзников, которые опасаются повторения конфликта.

Ранее стало известно, что критика президента США Дональда Трампа в адрес Зеленского не оставила Украине хороших альтернатив в российско-украинском конфликте. Отмечается, что украинский лидер может попытаться продолжить борьбу без поддержки США или согласиться на условия Трампа.

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