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08:55, 20 февраля 2025Мир

Критика Трампа в адрес Зеленского оставила Украину без альтернатив в конфликте

Bloomberg: Критика Зеленского Трампом не оставляет Украине хороших альтернатив
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: TETIANA DZHAFAROVA / Reuters

Критика президента США Дональда Трампа в адрес украинского лидера Владимира Зеленского не оставляет Украине хороших альтернатив в российско-украинском конфликте. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечает издание, Зеленский может попытаться продолжить борьбу против Москвы без поддержки США, которые были его главным союзником и поставщиком оружия, и начать полагаться только на помощь Европы.

В противном случае, как уточняется в материале, глава Украины может принять любую сделку, к которой Трамп может прийти вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее заявления Трампа о Зеленском связали с попыткой Вашингтона усилить давление на Киев в рамках сделки о правах на добычу полезных ископаемых. Уточняется, что президент Украины отклонил предложение, которое министр финансов США Скот Бессент представил ему на встрече в Киеве, поскольку в нем не были закреплены детали предполагаемой поддержки со стороны Белого дома.

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