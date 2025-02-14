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16:32, 14 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский назвал альтернативу вступлению Украины в НАТО

Зеленский: Если Киев не примут в НАТО, Украине нужна армия в 1,5 млн человек
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В случае если Запад не примет Украину в Организацию Североатлантического договора (НАТО), Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек. Альтернативу вступлению страны в альянс назвал президент Украины Владимир Зеленский, передает в Telegram издание «Страна.ua».

Как сообщил украинский лидер, в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. Сейчас, по его словам, у Киева в два раза меньше бригад, чем у России.

«Что это за количество? Я вам говорю цифры, которые мы понимаем со всеми военными. Это будет армия в 1,5 млн», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский сам признал маловероятность членства Украины в НАТО. По его словам, членству Киева в альянсе сопротивляются США, Германия и Венгрия.

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