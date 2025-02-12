Зеленский признал маловероятность членства в НАТО

The Economist: Зеленский признал маловероятность членства Украины в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский признал маловероятность членства страны в Организации Североатлантического договора (НАТО). С таким заявлением он выступил в интервью The Economist.

«Никто не сдается», — высказался при этом политик. По его словам, проблема заключается в нежелании ряда европейских стран взять на себя заслуживающие доверия обязательства. Однако он указал, что бывший президент США Джо Байден однозначно ответил на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

Зеленский выразил обеспокоенность отсутствием четких сигналов о гарантиях безопасности для Украины от администрации президента США Дональда Трампа. По его словам, США, Германия и Венгрия сопротивляются членству Киева в альянсе. Однако политик заявил, что Будапешт может «пойти по струнке» под давлением Трампа.

Ранее Зеленский отверг слова о роли бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в отказе Украины от мирного соглашения с Россией. Политик опроверг слова главы фракции в Верховной Раде Украины собственной партии «Слуга народа» Давида Арахамии.