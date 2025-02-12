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15:38, 12 февраля 2025Бывший СССР

Зеленский отверг слова о роли экс-премьера Британии в отказе Украины от мирного соглашения

Зеленский отверг слова о роли Джонсона в отказе Киева от мирного соглашения
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отверг слова главы его партии «Слуга народа» Давида Арахамии о роли бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона в отказе Киева от мирного соглашения в 2022 году. Фрагмент интервью с украинским лидером опубликован на Youtube-канале администрации Зеленского.

«Это не совпадает с логикой, от чего нас должен был он отговаривать. Он приехал, когда мы отбили Киев и Киевскую область. Мы с ним были не в тот момент, когда было нам очень сложно. Нам было сложно, но этот момент прошел», — заявил президент Украины.

Он добавил, что Киев не было нужды отговаривать, потому что Зеленский сам понимал якобы непомерность требований, которые предлагает Москва для урегулирования конфликта.

В интервью Зеленский также рассказал о попытках покушения на него. По его словам, в первые дни боевых действий на Украине против сотрудников администрации президента Украины и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения.

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