Зеленский рассказал о попытках покушения на него

Зеленский рассказал о попытках покушения на него в начале конфликта на Украине

В первые дни боевых действий на Украине против сотрудников администрации президента Украины Владимира Зеленского и против него самого было якобы предпринято несколько попыток физического устранения. О покушениях в начале конфликта украинский лидер рассказал в интервью, фрагмент которого опубликовало в Telegram издание «Страна.ua».

«Были люди, которые хотели убить, были выстрелы, погибли некоторые люди в Офисе президента. Были люди наши, которые защищали», — заявил Зеленский.

Он добавил, что в целях заключения мирного соглашения на украинские власти в те дни оказывали давление как гражданское общество внутри страны, так и иностранные партнеры, однако Зеленский отказался подписывать договор, посчитав его условия неприемлемыми.

Ранее Зеленский заявил, что Киев надеется обменять территории на земли, занятые Вооруженными силами России. О каких регионах идет речь, он не уточнил.