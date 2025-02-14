Зеленский заявил о нежелании США видеть Украину в НАТО

Президент Зеленский: США никогда не видели Украину в НАТО

США никогда не видели Украину в НАТО и не хотели видеть. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский, передает «Страна.ua».

«Я никогда не слышал во время разговоров на уровне президентов, что мы будем в НАТО. Никогда. И это не вопрос к [президенту США Дональду] Трампу. Это вопрос к политике США», — заявил украинский лидер.

Ранее Зеленский заявил, что в случае если Запад не примет Украину в НАТО, Киеву необходима армия численностью 1,5 миллиона человек.

Как сообщил украинский лидер, в своих расчетах он исходит из количества соединений Вооруженных сил России. Сейчас, по его словам, у Киева в два раза меньше бригад, чем у России.