Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:31, 1 апреля 2025Мир

Трамп назвал причину украинского конфликта

Трамп: Вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Carlos Barria / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос членства Украины в НАТО стал причиной конфликта с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Вероятно, это стало причиной начала войны», — отметил американский лидер на встрече с журналистами в Белом доме.

Ранее Трамп заявил, что за прошедшие выходные в вопросе урегулирования на Украине был достигнут большой прогресс. Он уточнил, что конфликты есть везде и всегда, однако в вопросе противостояния на Украине «шаг за шагом» происходит движение к миру.

В марте Трамп снова заявил, что Украина никогда не станет членом НАТО. Он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский стремится добиться вступления в страны в альянс.

    Обсудить
    Последние новости

    Рост пенсий россиян, ограничения для мигрантов и весенний призыв. Что изменится в России с 1 апреля?

    Во Франции заявили о двух сценариях для Ле Пен стать кандидатом на выборах

    Темы переговоров глав МИД России и КНР раскрыли

    Учительницу заподозрили в инцесте после оргии со школьниками

    Закончившийся падением первый запуск Spectrum назвали успешным

    ВСУ пытались контратаковать позиции ВС России

    На Западе назвали единственный путь к миру на Украине

    Ирландский журналист уличил ЕС в диктатуре

    Трамп назвал причину украинского конфликта

    Трамп высказался о возможности баллотироваться на пост президента третий раз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше