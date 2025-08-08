Бывший СССР
На Украине высказались о границах 1991 года и «тяжелых компромиссах»

Гетманцев: Украинцам не стоит рассчитывать на границы 1991 года
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинцам не стоит рассчитывать на возвращение к границам 1991 года, заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Его слова передает «Страна.ua».

Гетманцев подчеркнул, что вместо этого Киев ждут «тяжелые компромиссы». «Но они очень необходимы, и от них зависит будущее страны», — подчеркнул он. Нардеп добавил, что у США есть «признаки настоящих требований от РФ, не вымышленных, а реальных», что приближает к миру и «создает определенную базу для договоренностей».

Ранее Bloomberg сообщило, что Москва и Вашингтон планируют заключить соглашение об урегулировании конфликта на Украине и закрепить в нем успехи России. Источники агентства отмечают, что Россия и США могут договориться о заморозке линии фронта. При этом условия данного соглашения в настоящее время неясны и могут меняться.

