18:54, 24 ноября 2025Экономика

Банк России опустил официальный курс доллара

Официальный курс доллара на 24 ноября опустился ниже 79 рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Официальный курс доллара, установленный Банком России на понедельник, 24 ноября, опустился ниже 79 рублей, достигнув 78,92 рубля, что на 10 копеек ниже прежних показателей. Данные были опубликованы на сайте регулятора.

Курс евро, который в ходе внебиржевых торгов в понедельник падал до 89,7 рубля, ЦБ, напротив, поднял на 80 копеек, установив на уровне 91,37 рубля.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, речь сейчас идет об «области двухлетнего дна» для инвалют, что связано как с новостями о возможности урегулирования украинского конфликта, так и со все еще жесткой политикой российского Центробанка.

«На этой неделе сохранение позитивных настроений в связи с геополитикой и подготовка к налоговому периоду могут быть значимыми факторами поддержки позиций рубля», — говорится в сегодняшнем комментарии старшего аналитика УК «Первая» Натальи Ващелюк. Курс доллара в ближайшие дни может находиться в интервале от 78 до 82 рублей, полагает она.

