Курс евро упал ниже 90 рублей впервые с июля

Курс евро упал в понедельник, 24 ноября, ниже 90 рублей впервые с 10 июля, свидетельствуют данные торгов.

На минимуме показатель опускался на форексе до 89,7 рубля, теряя почти полтора процента.

Рубль стал резко укрепляться к ведущим мировым валютам в конце прошлой недели на фоне геополитического позитива, связанного с надеждами на скорое урегулирование украинского конфликта. В пятницу евро опустился ниже 91 рубля, а его официальный курс достиг 90,56.

По словам эксперта «БКС Экспресс» Михаила Зельцера, речь идет об «области двухлетнего дна» для инвалют, что связано не только с новостями международной политики, но и со все еще жесткой политикой российского ЦБ. «Ставки фондирования пока высокие, это вынуждает экспортеров продавать больше валюты, а импортеров сдерживает от покупок», — пишет в связи с этим специалист.