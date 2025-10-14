Стало известно о падении реального эффективного курса рубля

ЦБ: Реальный эффективный курс рубля снизился в сентябре на 3,6 %

Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции снизился в сентябре на 3,6 процента по сравнению с предыдущим месяцем, но с начала года он не только не упал, а напротив, значительно вырос. Об этом стало известно из опубликованных Банком России данных.

По информации за январь-сентябрь показатель вырос на 21,2 процента, в том числе к доллару — на 25,1 процента, а к евро — на 12,9 процента.

Номинальный курс рубля в целом в 2025 году вырос на те же 21,2 процента, укрепившись к американской и европейской валютам на 23,5 и 10,6 процента соответственно.

Рубль резко подешевел в первой декаде сентября, когда рынки ожидали более значительного, чем получилось в итоге, снижения ключевой ставки Центробанка. После этого российская валюта начала постепенно отвоевывать позиции. Накануне в ходе внебиржевых торгов ее курс опустился ниже 80 рублей, вернувшись к уровням конца августа. Официальный курс, установленный ЦБ на 14 октября, составляет 80,85 рубля за доллар и 93,92 за евро.