Банк России понизил курсы доллара и евро

ЦБ: Курс доллара на 14 октября составил 80,85 рубля

Банк России изменил курсы доллара и евро на 14 октября 2025 года. Соответствующая информация размещена на сайте регулятора.

Стоимость американской валюты была понижена с 81,1898 рубля до 80,8548 рубля. Что касается евро, то он подешевел на 13 копеек: если 13 октября он стоил 94,0491 рубля, то на 14 октября уже 93,9181. Курс юаня опустился до 11,2816 рубля.

Ранее сообщалось, что расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, впервые с 28 августа упал ниже 80 рублей.

Есть прогнозы, что в октябре курс доллара поднимется до 90-92 рублей. Тренд на ослабление рубля должны усилить несколько ключевых факторов. В их числе возможное снижение ключевой ставки Банка России и обнуление порога обязательной продажи валютной выручки экспортерами. Нынешняя ставка в 17 процентов сохраняет привлекательность вложения в рублевые активы.Однако есть вероятность смягчения денежно-кредитной политики регулятора на 100 или даже 200 базисных пунктов.