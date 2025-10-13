Курс доллара опустился до уровня конца августа

Внебиржевой курс доллара опустился ниже 80 рублей впервые с 28 августа

Расчетный курс доллара, который служит ориентиром для внебиржевого рынка, опустился ниже 80 рублей. Это произошло впервые с 28 августа, свидетельствуют данные торгов.

Относительно уровня предыдущего закрытия, стоимость американской валюты снизилась на 1,07 рубля, а на минимуме опускалась до 79,94 рубля.

Как писала газета «Коммерсантъ», октябрьское укрепление рубля может быть связано с продажей крупной партии валюты со стороны ограниченного круга экспортеров. По словам директора по инвестициям «Астра Управление активами» Дмитрия Полевого, после отмены нормативов обязательной продажи экспортеры стали брать паузы. «Вот их следствие мы и видим в виде увеличения волатильности», — констатировал он.

В свою очередь главный экономист «БКС Мир инвестиций» Илья Федоров пояснил, что в начале сентября, ожидая значительного снижения ключевой ставки и, как следствие, роста курса доллара, экспортеры предпочитали привлекать короткие рублевые кредиты для внутренних расчетов, а не продавать валюту.