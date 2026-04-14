18:06, 14 апреля 2026Экономика

ЦБ резко понизил курс доллара

ЦБ понизил официальный курс доллара в России до 75,85 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Руководство Центробанка (ЦБ) в очередной раз резко понизило официальный курс доллара в России. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте регулятора.

На сей раз ЦБ опустил котировки американской валюты ниже 76 рублей. Официальный курс доллара в среду, 15 апреля, составит 75,85 рубля. Для сравнения: во вторник, 14 числа, котировки мировой резервной валюты в России находились на уровне 76,25 рубля. Таким образом, регулятор понизил курс доллара примерно на 40 копеек.

Ранее курс доллара продемонстрировал заметное снижение и на рынке Forex. Во вторник, 14 апреля, котировки американской валюты опустились ниже 75 рублей впервые с января 2026 года. На минимуме планка составляла 74,91 рубля. Эксперты связывают продолжающееся ослабление мировой резервной валюты с напряженной ситуацией вокруг мирных переговоров Ирана и США, а также с колебаниями цен на нефть.

Впрочем, для российской экономики излишне крепкий рубль не несет особой пользы, сходятся во мнении эксперты. При таком раскладе, пояснял глава ВТБ Андрей Костин, отечественные экспортеры теряют часть выручки, а федеральный бюджет лишается дополнительных поступлений с продаж энергоресурсов. Более оптимальным вариантом он называл коридор 90-100 рублей. Однако жесткая денежно-кредитная политика ЦБ способствует лишь дополнительному укреплению рубля, посетовал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

    Последние новости

    Героя России, которого награждал Путин, ищут уже 10 дней. Есть четыре версии его странного исчезновения

    Мадьяр решил добиться от ЕС размораживания средств для одной страны

    Фото 82-летней Регины Дубовицкой вызвало сожаления в сети

    Задержан главный редактор «Сапы»

    Трамп высказался о следующем шаге в отношении Ирана

    Стало известно о взрыве в столице российского региона

    Горностай попозировал на камеру россиянке

    В центре Москвы перекрыли движение

    Самый дорогой зарубежный тур обошелся россиянам в миллион долларов

    «Поливает грязью президента». Уехавшему в Латвию актеру Смольянинову дали восемь лет колонии по делу о фейках про армию

    Все новости
