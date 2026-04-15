Аналитик заявил о стремящемся к 70 рублям курсе доллара

18:32, 15 апреля 2026Экономика

Аналитик Гришин объяснил движение доллара к 70 рублям естественным ходом событий
Дмитрий Воронин

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Резкое подорожание нефти и приостановка до второго полугодия операций по бюджетному правилу делают укрепление рубля естественным ходом событий в ситуации, когда и государство, и бизнес, и граждане не могут из-за санкций накапливать внешние активы. Соответствующий комментарий начальника управления макроэкономического анализа и долговых рынков финансово-аналитической компании «Эйлер» Петра Гришина приводят «Ведомости».

«До 1 июля мы с вами двигаемся в одну сторону», — полагает эксперт, который, по его словам, «искренне верит», что курс стремится к отметке в 70 рублей за доллар и «суперсильная» нефть не даст развернуть это движение.

Курс доллара в России продолжает падать, в то время как нефтегазовые доходы бюджета, как ожидается, вырастут в апреле на 60 процентов.

Как стало известно в среду, опрошенные Центробанком аналитики резко снизили прогноз по среднему курсу доллара на 2026 год. С мартовских 84 рублей его опустили до 81,2 рубля. Такой уровень в случае его достижения станет минимальным с 2022 года.

