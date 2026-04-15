Экономика
11:57, 15 апреля 2026Экономика

Российскому бюджету спрогнозировали резкий рост нефтегазовых доходов

Аналитик Касаткин: Нефтегазовые доходы бюджета РФ могут вырасти в апреле на 60 %
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ могут достичь в апреле триллиона рублей, что примерно на 60 процентов больше, чем в прошлом месяце. Такой прогноз управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина приводят «Известия».

Резкий рост показателя ожидается на фоне остановки поставок с Ближнего Востока и расширения географии продаж российских углеводородов, которые активно закупают крупные азиатские страны.

Как сообщили в ОПЕК, общая мировая нефтепереработка пережила в марте самое стремительное с апреля 2020 года падение, сократившись на пять миллионов баррелей в сутки, до 77,1 миллиона

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта в марте составили 19,04 миллиарда долларов. По словам Касаткина, речь идет о расчетной выручке нефтяных компаний, которая транслируется в бюджетные доходы «не напрямую, а с временным лагом».

Официальные нефтегазовые поступления в бюджет в марте упали год к году на 42 процента, составив 617 миллиардов рублей. Как уточнил эксперт, рассчитаны они были по февральским ценам, которые до начала иранского конфликта были гораздо ниже.

    Последние новости

    Украина могла заполучить целые российские «Герани». Как это возможно и для чего ВСУ могут их использовать?

    Артемий Лебедев раскрыл один факт о своем дяде-иноагенте

    Выявлен скрытый фактор замедления возрастного ухудшения памяти

    В России отреагировали на слова вице-президента США о финансировании конфликта на Украине

    Систему ПВО Украины признали «дырявой»

    Предсказано будущее нефти из России после возобновления санкций США

    «Кокаиновых» бегемотов Пабло Эскобара решили усыпить

    Первый фильм по «Игре престолов» обрел название

    Зеленский захотел открыть заблокированный Трампом Ормузский пролив

    Винер включили в число почетных членов Международной федерации гимнастики

    Все новости
