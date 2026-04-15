Российскому бюджету спрогнозировали резкий рост нефтегазовых доходов

Аналитик Касаткин: Нефтегазовые доходы бюджета РФ могут вырасти в апреле на 60 %

Нефтегазовые доходы федерального бюджета РФ могут достичь в апреле триллиона рублей, что примерно на 60 процентов больше, чем в прошлом месяце. Такой прогноз управляющего партнера компании Kasatkin Consulting Дмитрия Касаткина приводят «Известия».

Резкий рост показателя ожидается на фоне остановки поставок с Ближнего Востока и расширения географии продаж российских углеводородов, которые активно закупают крупные азиатские страны.

Как сообщили в ОПЕК, общая мировая нефтепереработка пережила в марте самое стремительное с апреля 2020 года падение, сократившись на пять миллионов баррелей в сутки, до 77,1 миллиона

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта в марте составили 19,04 миллиарда долларов. По словам Касаткина, речь идет о расчетной выручке нефтяных компаний, которая транслируется в бюджетные доходы «не напрямую, а с временным лагом».

Официальные нефтегазовые поступления в бюджет в марте упали год к году на 42 процента, составив 617 миллиардов рублей. Как уточнил эксперт, рассчитаны они были по февральским ценам, которые до начала иранского конфликта были гораздо ниже.