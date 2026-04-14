Экономика
11:49, 14 апреля 2026

Крупная азиатская страна попросила США разрешить закупки российской нефти

Филиппины попросили США продлить действие разрешения на закупку российской нефти
Дмитрий Воронин

Фото: noomcpk / Shutterstock / Fotodom  

Филиппины попросили США продлить действие разрешения на закупки российской нефти, а также нефтепродуктов. Соответствующее заявление глава Минэнерго этой крупной азиатской страны Шарон Гарин цитирует Reuters.

«Мы ждем их ответа, но мы очень оптимистично настроены на получение этой новой возможности», — сказала министр, напомнив, что срок действия предыдущего подобного решения американцев истек 11 апреля. При этом Гарин отметила, что власти Филиппин готовят и альтернативные варианты на случай, если запрос будет отклонен.

Она подчеркнула, что островное государство диверсифицируют свои закупки энергоносителей, рассматривая также таких поставщиков, как Колумбия, Аргентина, Канада и сами Соединенные Штаты.

В свою очередь, посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес уточнил в беседе с журналистами, что разрешение на закупки у РФ, скорее всего, продлят. «Нам просто нужно предоставить Госдепартаменту и Министерству финансов США информацию о количестве и сроке», — сказал он.

Филиппины, как и другие густонаселенные страны региона, страдают от нехватки топлива, связанной с остановкой поставок с Ближнего Востока. В конце марта стало известно, что Манила закупила крупную партию российской нефти для своего единственного НПЗ.

