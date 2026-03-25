16:13, 25 марта 2026

Крупная азиатская страна купила российскую нефть впервые за пять лет

Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Первый за пять лет танкер с российской нефтью 24 марта прибыл на Филиппины со 100 тысячами тонн сырья. Об этом пишет The Philippine Star.

Поставку осуществили на фоне заявлений властей этой крупной азиатской страны о соответствующих планах, связанных с проблемами с транспортировкой нефти с Ближнего Востока. Президент Фердинанд Маркос-младший, в частности, отмечал, что, хотя Россия и не является традиционным поставщиком на Филиппины, «изучается и этот вариант».

В среду, 25 марта, он объявил в стране чрезвычайное положение в энергетической сфере, что позволит ускорить закупки, переговоры о которых, как указывает издание, сейчас ведутся с поставщиками из Таиланда, Японии и Сингапура.

В целом власти азиатских стран, которые во многом зависят от импорта нефти через перекрытый из-за иранского конфликта Ормузский пролив, готовятся к худшему сценарию развития событий в энергетической сфере. Как отмечают в правительстве РФ, российскими энергоресурсами сейчас интересуются почти все страны Юго-Восточной Азии.

