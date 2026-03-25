Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:42, 25 марта 2026Экономика

Российскими энергоресурсами заинтересовались почти все страны одного региона

Маршавин: Энергоресурсами из РФ интересуются почти все страны Юго-Восточной Азии
Дмитрий Воронин

Фото: Audrius4am / Shutterstock / Fotodom  

На фоне перебоев с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива российским топливом интересуются многие азиатские страны. Об этом рассказал заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин, которого цитирует ТАСС.

«Почти все страны Юго-Восточной Азии обращаются», — сказал замглавы ведомства.

Ранее о планах закупить российское топливо, в частности, заявили в правительстве Таиланда, представляющего регион.

Со стремительными подорожанием и нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны в Европе, Азии и других регионах мира. Так, в итальянской столице цены на заправках растут каждый день, на Шри-Ланке чиновникам ради экономии рекомендовали не пользоваться лифтами, а в Эфиопии — второй по численности населения стране Африки, полностью зависящей от импорта нефтепродуктов, — оказалась почти полностью парализованной повседневная жизнь и цены на проезд в общественном транспорте выросли в три раза.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok