Российскими энергоресурсами заинтересовались почти все страны одного региона

Маршавин: Энергоресурсами из РФ интересуются почти все страны Юго-Восточной Азии

На фоне перебоев с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива российским топливом интересуются многие азиатские страны. Об этом рассказал заместитель министра энергетики РФ Роман Маршавин, которого цитирует ТАСС.

«Почти все страны Юго-Восточной Азии обращаются», — сказал замглавы ведомства.

Ранее о планах закупить российское топливо, в частности, заявили в правительстве Таиланда, представляющего регион.

Со стремительными подорожанием и нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны в Европе, Азии и других регионах мира. Так, в итальянской столице цены на заправках растут каждый день, на Шри-Ланке чиновникам ради экономии рекомендовали не пользоваться лифтами, а в Эфиопии — второй по численности населения стране Африки, полностью зависящей от импорта нефтепродуктов, — оказалась почти полностью парализованной повседневная жизнь и цены на проезд в общественном транспорте выросли в три раза.