12:43, 24 марта 2026

Чиновникам одной страны рекомендовали не пользоваться лифтами из-за кризиса

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Thilina Kaluthotage / Reuters

Власти Шри-Ланки рекомендовали местным чиновникам по возможности воздержаться от использования лифтов и поездок на личных автомобилях из-за усугубления топливного кризиса, вызванного войной в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ генерального комиссара основных государственных услуг.

Блокировка Ираном Ормузского пролива привела к масштабным перебоям с поставками основных видов энергоресурсов с Ближнего Востока. Шри-Ланка была одной из тех стран, которые сильно зависели от импорта через важнейшую в регионе логистическую артерию.

В связи с этим власти островного государства ввели ограничения на продажу топлива местным потребителям. С 19 марта в азиатской стране вступила в силу система распределения бензина для автомобилей по их регистрационным номерам.

Материалы по теме:
Рост цен, распечатанные кубышки и мысли об отмене санкций против РФ. Как война на Ближнем Востоке влияет на мировой рынок нефти?
12 марта 2026
Рост цен на товары, скачок нефти и золота. Как атака США и Израиля на Иран отразится на миллиардах людей по всей планете?
2 марта 2026

Новые меры призваны не допустить еще большего усугубления топливного кризиса в государстве. Помимо ограничений на пользование лифтами и личными машинами местным госслужащим рекомендовали не смотреть телевизор в рабочие часы в госучреждениях, а также сократить до минимума работу кондиционеров в помещениях. Вместо поездок на авто местные власти призвали чиновников пересесть на общественный транспорт.

Ранее власти Шри-Ланки обратились за помощью к Индии, попросив Нью-Дели обеспечить дополнительные объемы поставок топлива на остров. С тем же призывом выступили представители Бангладеш и Мальдивской Республики. Проблема заключается в том, что Индия сама оказалась одной из главных пострадавших из-за масштабных перебоев с поставками ближневосточных нефти и нефтяного сжиженного газа. Кризис ударил по местным рестораторам и отельерам, а также максимально затруднил работу крематориев. По оценке экспертов, накопленных запасов топлива Индии хватит примерно до конца апреля.

    Губернатор Севастополя заявил о сложной ситуации после взрыва в многоэтажке. Раскрыты последние данные о жертвах и версиях ЧП

    На Украине заявили о вымирании страны

    Хабенский высказался о победе на престижной кинопремии

    Под Москвой женщина на коньках и с детской коляской вышла покататься на тонкий лед водоема

    В Кремле высказались о выборах на Украине

    Россиян призвали носить фартук

    Чиновникам одной страны рекомендовали не пользоваться лифтами из-за кризиса

    Неизлечимо больная Селин Дион вернется на сцену

    Названы условия вступления Саудовской Аравии в конфликт с Ираном

    В Китае отреагировали на решение США об отсрочке ударов по Ирану

    Все новости
