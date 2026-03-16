16:17, 16 марта 2026

В Индии из-за топливного кризиса остановились крематории

Вячеслав Агапов

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Из-за топливного кризиса, вызванного войной на Ближнем Востоке, в Индии остановились крематории. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Страна БРИКС закупает газ у стран Персидского залива, однако из-за боевых действий и перекрытия Ормузского канала поставки прекратились. Внутренние резервы подходят к концу, в результате чего рестораны, отели, а также крематории столкнулись с нехваткой топлива.

«Нехватка газа действительно сильно ударила по нам», — пояснила отвечающий за городские крематории инженер Маниша Шекаткар.

Индийские крематории перешли на электрические печи, чтобы в условиях нехватки газа не скапливались тела. Чтобы нивелировать нехватку топлива, власти разрешили ресторанам использовать для приготовления еды уголь, дрова и керосин. Также из экономии энергии было решено запретить приготовление еды во фритюре.

Из-за фактического прекращения судоходства в проливе Индия столкнулась с дефицитом нефтяного сжиженного газа, который используется для приготовления пищи. В результате под ударом оказались представители гостиничного и ресторанного бизнеса азиатской страны. По оценкам экспертов, накопленных запасов топлива Индии хватит на 50 дней.

