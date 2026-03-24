Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:07, 24 марта 2026Экономика

Дефицит топлива парализовал жизнь в крупной африканской стране

ТАСС: СМИ сообщили о глобальных проблемах в Эфиопии из-за нехватки топлива
Дмитрий Воронин

Фото: Tiksa Negeri / Reuters

Повседневная жизнь в Эфиопии почти полностью парализована из-за нехватки топлива, связанной с последствиями иранского конфликта. Об этом со ссылкой на данные портала African News Feed сообщает ТАСС.

Отмечается, что дефицит бензина и дизеля привел к многокилометровым очередям на заправках, а стоимость проезда в общественном транспорте меньше чем за месяц выросла в три раза.

Вторая по численности населения африканская страна полностью зависит от импорта нефтепродуктов, что добавляет ситуации драматизма. Власти Эфиопии несколько дней назад уже призвали граждан и учреждения избегать излишнего потребления, пообещав стабилизировать поставки и бороться с незаконной торговлей.

Со стремительными подорожанием и нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны в Европе, Азии и других регионах мира. Так, в итальянской столице цены на заправках растут каждый день, а на Шри-Ланке чиновникам ради экономии рекомендовали не пользоваться лифтами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты требования Ирана к США

    Стало известно о состоянии здоровья награжденного Путиным за 68 дней обороны бойца СВО

    В Сербии увидели желание Европы жить с Россией в добрососедстве из-за страха

    Собчак дважды не смогла вылететь в Европу

    Стало известно о почти 40-летнем плане Трампа против Ирана

    В МВД заявили об отсутствии возможности штрафовать за ОСАГО с камер

    Талибы задержали российских тревел-блогеров в Афганистане со словами «у вас проблемы»

    GAC назвал цену нового кроссовера для россиян

    На Украине назвали последствия для ВСУ в случае нового наступления

    МАГАТЭ предложило России экстренные меры по Запорожской АЭС

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok