14:14, 24 марта 2026Экономика

Стало известно о ежедневно дорожающем в европейской столице бензине

РИА Новости: Цены на бензин растут в Риме каждый день
Дмитрий Воронин

Фото: Antonio Parrinello / Reuters

Цены на автомобильное топливо в центре итальянской столицы растут в ежедневном режиме, достигнув к 24 марта 1,95 евро за литр дизеля и 1,72 евро — за литр бензина. Об этом стало известно РИА Новости.

«Каждый день мы прибавляем 1-2 евроцента», — сказал корреспонденту администратор римской АЗС.

Как отмечает агентство, принятое на прошлой недели решение кабмина о сокращении топливных акцизов на 20 дней привело к временному снижению цен, но затем они снова начали расти. «Откуда рост? Да спросите у правительства!» — прокомментировал журналисту сотрудник заправки.

Со стремительными подорожанием или нехваткой бензина после начала атаки США и Израиля на Иран столкнулись многие страны Запада, включая европейские, а также в Азии и в других регионах мира. Власти борются с кризисной ситуацией, связанной с остановкой поставок топлива с Ближнего Востока, разными способами. Так, в соседней с Италией Франции, ограничили розничные цены, а, например, в Новой Зеландии будут платить семьям с детьми по 30 долларов пособия в неделю.

