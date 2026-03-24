Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью из-за войны в Иране

15:29, 24 марта 2026

Глава Филиппин Маркос не исключил закупок российской нефти из-за войны в Иране
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Власти Филиппин рассматривают вариант с закупками российской нефти на фоне масштабных перебоев с поставками ближневосточного сырья. Об этом заявил президент азиатской страны Фердинанд Маркос-младший, его слова приводит Bloomberg.

В настоящее время ведутся переговоры с Индонезией и Россией по поводу дополнительных поставок сырья и топлива, пояснил глава государства. Это необходимо, чтобы смягчить последствия кризиса для местных компаний и рядовых потребителей.

Хотя до недавнего Россия не считалась для Филиппин традиционным поставщиком энергоносителей, отметил Маркос-младший, местные власти не исключают импорта из этой страны в обозримом будущем. «Мы рассматриваем такой вариант», — констатировал он.

Ранее стало известно о переговорах между Южной Кореей и Россией по поводу поставок нефти. В Министерстве торговли азиатской страны подтвердили обсуждения с российскими компаниями по этому вопросу, не став уточнять, о каких именно экспортерах идет речь. До этого со схожим намерением выступили власти Бангладеш, которая столкнулась с нехваткой топлива из-за нарушения судоходства в Ормузском проливе.

