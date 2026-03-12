Реклама

Экономика
11:38, 12 марта 2026Экономика

Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

DS: Бангладеш захотела, чтобы США разрешили ей покупать нефть у России
Кирилл Луцюк

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Бангладеш попросит США разрешить ей импортировать российскую нефть. Об этом сообщило издание The Daily Star (DS).

Соответствующий запрос будет передан Даккой в Вашингтон. Как заявил министр финансов и планирования Бангладеш Амир Хосру Махмуд Чоудхури, раз Индия получила разрешение на приобретение российских энергоносителей, то аналогичную санкцию должна получить и Бангладеш.

Издание напомнило, что в начале 2022 года Бангладеш пыталась закупить российскую нефть, но отказалась от этой идеи после того, как выяснилось, что единственный в стране нефтеперерабатывающий завод не приспособлен для переработки нефти сорта Urals. Данное предприятие создавалось с прицелом на получение углеводородов с Ближнего Востока. Однако в декабре 2025 года был утвержден проект, который предполагает такое расширение мощностей этого НПЗ, которое позволит ему справляться и с российской нефтью.

Тем временем ситуация на автозаправочных станциях этой страны остается напряженной, хотя правительство увеличило поставки топлива. Ассоциация дилеров, дистрибьюторов, агентов и владельцев автозаправочных станций Бангладеш потребовала размещения военнослужащих наряду с полицией на АЗС для обеспечения безопасности, предупредив, что заправки могут быть вынуждены закрыться, если не будут приняты эффективные меры.

По словам посла США в Индии Серджио Гора, возобновление импорта российской нефти этой страной БРИКС поможет стабилизировать ценовую ситуацию на глобальном энергетическом рынке и компенсирует негативный эффект от перебоев с поставками с Ближнего Востока.

