12:07, 11 марта 2026Экономика

США увидели плюс в возобновлении закупок российской нефти Индией

Посол США Гор: Закупки российской нефти Индией стабилизируют цены на сырье
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Eli Hartman / Reuters

Возобновление закупок российской нефти индийскими импортерами поможет стабилизировать ценовую ситуацию на глобальном энергетическом рынке и частично компенсировать негативный эффект от перебоев с поставками с Ближнего Востока. Об этом заявил посол США в Нью-Дели Серджио Гор, его слова приводит ТАСС.

Индия является одним из важнейших игроков на нефтяном рынке, отметил американский дипломат. Эта азиатская страна — крупнейший наряду с Китаем потребитель и переработчик сырья. Нынешние закупки Индией российской нефти станут важным фактором для поддержания мировых цен на сырье на стабильном уровне, констатировал Гор.

Препятствование стремительному росту стоимости нефти входит в сферу экономических интересов США. По этом причине власти Соединенных Штатов не будут ограждать Индию от импорта российского сырья. «США и Индии важно работать рука об руку для обеспечения стабильности энергорынка», — резюмировал Гор.

США резко изменили свою позицию в отношении закупок Индией российского сырья после начала совместной с Израилем военной операции в Иране. Из-за эскалации на Ближнем Востоке и перекрытия Ормузского пролива биржевая стоимость эталонной североморской марки Brent начала стремительно расти и к концу первой декады марта подскочила до 119 долларов за баррель. В дальнейшем сырьевые котировки стабилизировались в районе 90 долларов. Несмотря на это, текущая цена нефти все еще остается гораздо выше в сравнении с уровнями, фиксировавшимися до начала «Эпической ярости» США в Иране.

