Еще одна страна заинтересовалась российской нефтью на фоне войны в Иране

Минторг Южной Кореи подтвердил переговоры с Россией по поводу импорта нефти

Представители Министерства торговли, промышленности и ресурсов Южной Кореи подтвердили переговоры с российскими компаниями по поводу импорта нефти из-за кризиса на Ближнем Востоке. Об этом сообщает ТАСС.

С какими именно российскими энергокомпаниями ведутся переговоры о поставках сырья, в ведомстве азиатской страны раскрывать не стали. «Ведется обсуждение с соответствующими компаниями возможности импорта российской нафты и нефти», — констатировали в южнокорейском Минторге.

Таким образом, власти азиатской страны допустили ослабление антироссийских санкций по примеру США. Ранее власти Соединенных Штатов разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Продление разрешения будет во многом зависеть от ситуации на Ближнем Востоке. Если конфликт в регионе затянется, а мировые цены на нефть продолжат стремительно расти, в США не исключили пролонгацию генеральной лицензии. Однако в случае скорого завершения боевых действий, отмечают эксперты, санкционный режим в отношении России, скорее всего, вновь усилится.

Ранее о желании закупать российскую нефть на фоне топливного кризиса заявили в Республике Бангладеш. Представители этой азиатской страны в середине марта обратились с просьбой разрешить импорт сырья из РФ к властям США. До этого Соединенные Штаты не стали препятствовать возобновлению закупок российских энергоресурсов Индией.