Самая густонаселенная часть света приготовилась к наихудшему будущему

Bloomberg: Власти стран Азии готовятся к наихудшим сценариям в энергетике

Власти азиатских государств приготовились к наихудшему сценарию развития событий в энергетической сфере, который предполагает длительные и серьезные перебои в поставках углеводородов. Об этом сообщило Bloomberg.

В частности, Южная Корея уже перешла в кризисный режим, создав оперативную экономическую рабочую группу для срочной подготовки к неблагоприятному развитию событий. Филиппины объявили чрезвычайное положение, объяснив это неминуемой опасностью критического дефицита энергоснабжения. Япония пересматривает всю цепочку поставок нефтепродуктов, поскольку возрастает вероятность возникновения дефицита и его последствий для экономики. В свою очередь, премьер-министр Индии Нарендра Моди предупредил, что война США с Ираном грозит стране беспрецедентными проблемами.

Агентство подчеркнуло, что дефицит топлива уже остро ощущается по всей Азии. Местные власти сокращают рабочие недели, уличное освещение отключается, а автозаправочные станции вынуждены закрываться. Например, в Пакистане болельщикам крикета рекомендовали оставаться дома и смотреть матчи по телевизору, чтобы экономить топливо. В некоторых районах Бангладеш автомобилисты часами ждут заправки. Очереди из машин растягиваются на километры. Более того, встало производство на большинстве заводов по производству удобрений.

По словам заместителя министра энергетики РФ Романа Маршавина, на фоне перебоев с поставками из-за перекрытия Ормузского пролива российским топливом заинтересовались почти все государства Юго-Восточной Азии.