Одна страна закупила у России крупную партию нефти на фоне войны в Иране

Bloomberg: Филиппины закупили у РФ крупную партию нефти на фоне войны в Иране

Единственный нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) Филиппин Petron Corp. закупил крупную партию российской нефти. Этот шаг был вынужденным из-за сокращения поставок на фоне войны в Иране, передает Bloomberg.

В письме материнской компании уточняется, что закупка была «крайней необходимостью». Ее объем составил 2,48 миллиона баррелей сырой нефти, этого должно хватить, чтобы НПЗ функционировал до июня 2026 года.

«Если текущий кризис сохранится, а альтернативные источники нефти останутся недоступными или недостаточными, Petron может быть вынуждена снова рассмотреть возможность закупок российской сырой нефти для пополнения национальных запасов топлива», — предупредили в компании.

Филиппины стали первой страной, объявившей чрезвычайное положение на фоне дефицита энергоресурсов. По данным журналистов, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.