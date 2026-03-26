23:22, 26 марта 2026Мир

Первая страна объявила ЧП из-за последствий конфликта в Иране

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Филиппины объявили чрезвычайное положение (ЧП) на фоне дефицита энергоресурсов, вызванным конфликтом Соединенных Штатов и Ирана. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней. Она рассказала об "эффекте домино", который вызовет рост цен на энергоносители», — говорится в сообщении.

По данным журналистов, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов. Таким образом, Филиппины стали первой страной, кто объявил такой режим из-за нехватки ресурсов на фоне иранского конфликта.

Ранее сообщалось, что Иран готов развернуть более одного миллиона бойцов в случае наземного вторжения США в Исламскую Республику. Как уточняется, в случае вторжения США сражаться против американской армии готовы не только подготовленные иранские военнослужащие, но и молодежь.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявлял, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. В противном случае у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие,

