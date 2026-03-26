В Иране заявили о готовности развернуть миллион бойцов в случае вторжения США

Tasnim: Иран готов развернуть 1 млн бойцов в случае наземного вторжения США

Иран готов развернуть более одного миллиона бойцов в случае наземного вторжения США в Исламскую Республику. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

Отмечается, что в случае вторжения США сражаться против американской армии готовы не только подготовленные иранские военнослужащие, но и молодежь. В Исламской Республике наблюдается массовый приток запросов в армию и Корпус стражей исламской революции (КСИР), подчеркивает агентство.

«США хотят открыть Ормузский пролив, прибегнув к самоубийственным и саморазрушительным методам; это нормально. Мы готовы как к осуществлению их самоубийственной стратегии, так и к тому, чтобы пролив оставался закрытым», — рассказал собеседник агентства.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что нападение США на Иран помогло предотвратить третью мировую войну. В противном случае у Исламской Республики появилось бы ядерное оружие, которым она бы ударила по Израилю и всему Ближнему Востоку.