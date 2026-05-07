Захарова предупредила о массированном ракетном ударе по Киеву

Захарова: Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару

Киев может быть подвергнут массированному ракетному удару, в случае попытки реализовать угрозы президента Украины Владимира Зеленского на 9 Мая. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Киев может быть подвергнут ответному массированному ракетному удару в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы с целью срыва празднований 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — рассказала дипломат.

Она призвала украинских граждан и иностранный дипломатический корпус со всей серьезностью отнестись к рекомендации Министерства обороны России своевременно покинуть украинскую столицу.

Помимо этого, дипломат заявила, что президент Украины Владимир Зеленский не отдавал приказ о прекращении огня в период 5-6 мая, а его заявления о режиме тишины продиктованы попыткой перебить инициативу у российских войск.

Ранее экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Зеленский, раскручивая тему ударов по Параду на 9 Мая в Москве, вычеркивает Украину из числа победителей во Второй мировой войне.