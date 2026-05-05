Арестович: Ударами на 9 Мая Украина вычеркивает себя из числа победителей

Президент Украины Владимир Зеленский, раскручивая тему ударов по Параду на 9 Мая в Москве, вычеркивает Украину из числа победителей во Второй мировой войне. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Сейчас же Украина фактически вычеркивает себя из числа победителей во Второй мировой войне, проявляя героизацию проигравшей стороны. К этому относится недавнее празднование годовщины основания СС "Галичина" во Львове, а также раскручивание темы удара по Москве 9 мая», — написал Арестович.

Он добавил, что предки украинцев, которые сражались против Германии, оказываются «неправильными» для нынешних властей республики по сравнению с теми, кто воевал на стороне УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

4 мая Зеленский пригрозил ударом беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.