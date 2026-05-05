Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:59, 5 мая 2026Бывший СССР

Арестович объяснил угрозы Зеленского ударить по Параду на 9 Мая

Арестович: Ударами на 9 Мая Украина вычеркивает себя из числа победителей
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский, раскручивая тему ударов по Параду на 9 Мая в Москве, вычеркивает Украину из числа победителей во Второй мировой войне. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

«Сейчас же Украина фактически вычеркивает себя из числа победителей во Второй мировой войне, проявляя героизацию проигравшей стороны. К этому относится недавнее празднование годовщины основания СС "Галичина" во Львове, а также раскручивание темы удара по Москве 9 мая», — написал Арестович.

Он добавил, что предки украинцев, которые сражались против Германии, оказываются «неправильными» для нынешних властей республики по сравнению с теми, кто воевал на стороне УПА (УПА — Украинская повстанческая армия, признана экстремистской и запрещена в России).

4 мая Зеленский пригрозил ударом беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве. Об этом он заявил во время саммита Европейского политического сообщества в Армении.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ООН сделали заявление о перемирии между Россией и Украиной

    ВСУ попытались атаковать российские регионы почти сотней дронов

    Канцлера Германии призвали отправить в отставку

    Ученая описала произошедшие на грани жизни и смерти видения

    Москвичка проникла в чужую квартиру и заснула

    Россияне стали чаще покупать антидепрессанты

    Российский защитник клуба НХЛ пережил сотрясение мозга и скоро сможет играть

    У сотрудника МГУ выявили заболевание корью

    На Западе обвинили власти Украины в вовлечении детей в культ смерти

    Россия одобрила проект программы по преодолению последствий Чернобыля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok