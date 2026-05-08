На фоне объявленного Путиным перемирия ВСУ совершили самую массированную атаку на Москву

Атака БПЛА ВСУ на Москву 7 мая стала одной из самых массированных с начала года

Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву, предпринятая в минувшие сутки, стала одной из самых массированных с начала 2026 года. Подсчеты произвел ТАСС на основе данных мэра столицы Сергея Собянина.

На протяжении суток — 7 мая силами противовоздушной обороны (ПВО) России был перехвачен и уничтожен 61 вражеский беспилотник.

До этого самая масштабная атака была зафиксирована 14 марта, тогда было сбито 65 украинских БПЛА, летевших на Москву. Затем в течение последующих суток, 15 марта, системой ПВО на подлете к столице были уничтожены 54 БПЛА, еще 42 беспилотника ВСУ ликвидировали в период между 02:00 и 11:00 по московскому времени 16 марта.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об очередной попытке ВСУ атаковать российский город-герой.