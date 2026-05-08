Украина ударила по российским объектам промышленности в 2000 километрах от границы

Губернатор Махонин: ВСУ нанесли удар по объектам промышленности в Пермском крае

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по объектам промышленности в Пермском крае. Об этом сообщил губернатор расположенного в 2000 километрах от границы региона России Дмитрий Махонин.

По словам Махонина, на промышленные площадки края был «совершен прилет». Сколько предприятий подверглись атаке, и зафиксировали ли власти разрушения, чиновник не уточнил.

«По предварительной информации жертв и пострадавших нет. В регионе продолжает действовать режим «Беспилотной опасности». Работает оперативный штаб», — написал в блоге он.

Ранее сообщалось, что в ночь на 8 мая средства противовоздушной обороны сбили над регионами России 264 беспилотных летательных аппарата. Массированная атака была совершена на Россию после объявления Москвой перемирия по случаю Дня Победы с полуночи 8 мая до 10 мая. Минобороны России призывало украинскую сторону не совершать атак в этот период. В противном случае оборонное ведомство пригрозило нанести массированный удар по центру Киева.