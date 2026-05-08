В России предложили не ждать удара ВСУ по параду 9 мая и совершить одно действие

России не следует ждать, пока Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесут удар по параду в Москве 9 мая — нужно самим нанести удар по Киеву. Совершить это действие призвал автор канала «Старше Эдды».

Блогер отметил, что ВСУ не собираются придерживаться объявленного Россией перемирия и уже совершили атаку на столицу.

«Можно не ждать удара по Параду на Красной площади или еще по какому другому объекту, а прямо сейчас бить по центру Киева. Ракетами, как и было обещано», — предложил публицист.

Перемирие в честь Дня Победы было объявлено с полуночи 8 мая до 10 мая. Минобороны России призывало украинскую сторону не совершать атак в этот период. В противном случае оборонное ведомство пригрозило нанести массированный удар по центру Киева. Жителей столицы Украины предупредили о необходимости эвакуации в случае ответного удара по городу.