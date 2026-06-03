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16:43, 3 июня 2026Интернет и СМИ

Россиянам дали советы для сохранения здоровья сердца

Академик Ревишвили призвал делать ЭКГ каждый год, чтобы выявить нарушения ритма сердца
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Evgeniy Kalinovskiy / Shutterstock / Fotodom

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили дал россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале советы, позволяющие сохранить здоровье сердца. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Я советую каждый год повторять ЭКГ независимо от того, беспокоит вас что-то или нет. И уметь считать свой пульс», — призвал зрителей Ревишвили.

По его словам, эти способы помогут вовремя выявить блокаду сердца — опасное патологическое состояние, при котором замедляется электрический импульс, заставляющий сердце сокращаться. Блокада сердца может привести к нарушению сердечного ритма, из-за чего человеку придется устанавливать кардиостимулятор, объяснил академик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о привычке, которая в некоторых случаях может вредить сердцу. По его словам, на здоровье этого органа может негативно влиять выяснение отношений по вечерам.

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