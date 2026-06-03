Россиянам дали советы для сохранения здоровья сердца

Академик Ревишвили призвал делать ЭКГ каждый год, чтобы выявить нарушения ритма сердца

Директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени А. В. Вишневского, академик РАН Амиран Ревишвили дал россиянам в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале советы, позволяющие сохранить здоровье сердца. Выпуск доступен на сайте телеканала.

«Я советую каждый год повторять ЭКГ независимо от того, беспокоит вас что-то или нет. И уметь считать свой пульс», — призвал зрителей Ревишвили.

По его словам, эти способы помогут вовремя выявить блокаду сердца — опасное патологическое состояние, при котором замедляется электрический импульс, заставляющий сердце сокращаться. Блокада сердца может привести к нарушению сердечного ритма, из-за чего человеку придется устанавливать кардиостимулятор, объяснил академик.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о привычке, которая в некоторых случаях может вредить сердцу. По его словам, на здоровье этого органа может негативно влиять выяснение отношений по вечерам.