Арбенина выпустила рэп-альбом и назвала причину смены жанра

Диана Арбенина записала рэп-альбом благодаря музыкальным вкусам дочери-подростка

Российская певица и лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала, что записала рэп-альбом «Rap for Mama» благодаря музыкальным предпочтениям 16-летней дочери. Ее слова приводит Национальная служба новостей.

«Моя дочь очень любит рэп. Она мне составила плейлист своей любимой музыки на 11 часов, назвала его "Рэп для мамы"», — поделилась артистка.

После прослушивания плейлиста Арбенина «заболела» рэпом. В то же время она призналась, что не планирует теперь творить только в этом жанре.

Ранее Арбенина появилась на сцене с трехмесячным ребенком. Во время концерта в Казахстане исполнительница заметила в толпе поклонника с младенцем на руках, подняла ребенка на сцену и с нежностью обняла его, после чего вернула отцу.