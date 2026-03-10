Реклама

17:19, 10 марта 2026Экономика

Московские сугробы начнут таять быстрее обычного

Синоптик Позднякова: Сугробы в Москве уменьшатся вдвое до конца недели
Виктория Клабукова

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

Столичные сугробы тают в ускоренном режиме. Насколько уменьшится снежный покров в Москве, в своем Telegram-канале рассказала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

До конца недели, по расчетам синоптика, сугробы в мегаполисе уменьшатся вдвое. Высота снежного покрова даже обгонит норматив середины марта: к понедельнику, 16 марта, сугробы растают до 20 сантиметров при норме в 25-27 сантиметров, отметила Позднякова. Среднесуточная температура в ближайшие дни достигнет плюс 8-10 градусов, превысив климатическую норму на 4-5 градусов.

Уже в среду, 11 марта, столбики термометров поднимутся до плюс 5 градусов. На таком уровне температура будет держаться до конца недели. В ночные часы показатель не опустится ниже минус 1 градуса. Осадков не прогнозируется. Наступившее потепление специалисты называют настоящей метеорологической весной, причем пришла она в столицу раньше срока на десять дней.

