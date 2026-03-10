Реклама

Экономика
12:29, 10 марта 2026

Москвичам пообещали скорое потепление

Температура на этой неделе в Москве поднимется до плюс пяти градусов
Виктория Клабукова

Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

В Москве наступает потепление. Уже в ближайшие дни температура в городе поднимется до плюс пяти градусов, сообщается на официальном сайте столичной мэрии.

Во вторник, 10 марта, небо будет облачным, с прояснениями, воздух прогреется до плюс двух-четырех градусов. Возможен гололед, предупреждают москвичей. В ночь на среду, 11 марта, температура понизится до минус одного градуса, однако в дневные часы вновь преодолеет нулевую отметку и достигнет плюс пяти градусов. Погода будет облачной, с прояснениями. Аналогичный прогноз дают столичным жителям и на четверг, 12-е число. Осадков в эти дни не предвидится.

Теплым в Москве выдастся и конец рабочей недели. В пятницу, 13 марта, столбики термометров поднимутся до плюс трех-пяти градусов днем, ночью температура будет варьироваться от минус одного до плюс одного градуса. Те же показатели ожидаются и в субботу. Ветер будет юго-западным, скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Гололедица стала поводом для введения в столице желтого уровня погодной опасности. Предупреждение будет действовать до 9 часов утра четверга, 12 марта.

