Экономика
11:07, 10 марта 2026Экономика

Москву предупредили о трех опасных днях

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве
Александра Качан (Редактор)

Фото: Razmik Zackaryan / Reuters

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности. Предупреждение появилось на сайте Гидрометцентра России.

Опасность продлится до 9:00 четверга, 12 марта. Причиной публикации предупреждения стала гололедица, появление которой на дорогах возможно ночью и утром с 10 по 12 марта.

Ранее сообщалось, что москвичей ожидает потепление. Во вторник, 10 марта, температура в столице может подняться до шести-восьми градусов тепла, а по области — до плюс четырех-девяти градусов. Днем 11 марта синоптики также прогнозируют теплую погоду.

