Москвичам предсказали потепление

Синоптик Леус: В столице 10 марта ожидается до плюс 8 градусов Цельсия

В Москву придет потепление: во вторник, 10 марта, в столице ожидается до плюс 8 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 6-8 градусов, по области ожидается плюс 4-9 градусов. Ветер будет дуть западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

На погоду окажет влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю. Солнечные лучи, как ожидается, повысят дневную температуру на 4-5 градусов выше нормы.

В среду, 11 марта, ожидается погода без осадков, ночью гололедица. В ночной период температура будет держаться от минус 1 до плюс 1 градуса Цельсия, днем потеплеет до плюс 8-10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 10 марта в столице ожидается первая проба так называемой метеорологической весны.