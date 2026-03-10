Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:17, 10 марта 2026Экономика

Москвичам предсказали потепление

Синоптик Леус: В столице 10 марта ожидается до плюс 8 градусов Цельсия
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Москву придет потепление: во вторник, 10 марта, в столице ожидается до плюс 8 градусов Цельсия. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Температура воздуха в Москве поднимется до плюс 6-8 градусов, по области ожидается плюс 4-9 градусов. Ветер будет дуть западный скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 751 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

На погоду окажет влияние гребень антициклона. Надвигаясь с юго-запада, он поспособствует появлению в облаках прояснений и удержит вероятность осадков близкой к нулю. Солнечные лучи, как ожидается, повысят дневную температуру на 4-5 градусов выше нормы.

В среду, 11 марта, ожидается погода без осадков, ночью гололедица. В ночной период температура будет держаться от минус 1 до плюс 1 градуса Цельсия, днем потеплеет до плюс 8-10 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 10 марта в столице ожидается первая проба так называемой метеорологической весны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российская экономика столкнулась с серьезной проблемой

    Нефть резко подешевела на фоне заявлений Трампа

    У ликвидированного бойца ВСУ нашли «тетрадь расходов»

    Объявлено о возможной подготовке значительной операции в зоне СВО

    Названы главные ошибки в использовании секс-игрушек

    В словах Трампа о завершении конфликта в Иране сильно усомнились

    Демократы потребовали объяснить причины нападения США на Иран

    В МИД рассказали об изменении позиции России по Украине из-за войны в Иране

    В МИД рассказали о прогрессе в переговорах на Украине из-за войны в Иране

    Россиянка оказалась в больнице с ожогами после отдыха в глэмпинге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok