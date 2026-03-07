Реклама

09:47, 7 марта 2026

Назван срок прихода настоящей весны

Синоптик Тишковец: 10 марта ожидается первая проба метеорологической весны
Мария Винар

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец назвал срок прихода настоящей весны. Детали о погоде на следующей неделе он раскрыл в своем Telegram-канале.

Синоптик заявил, что во вторник, 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны. По его словам, это существенно ускорит процесс таяния снега. «Сугробы, высота которых на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 сантиметров, будут сдуваться, и к следующим выходным снежный покров уменьшится на 15 сантиметров», — объяснил Тишковец.

Кроме того, специалист рассказал, что в субботу, 7 марта, в Москве будет преобладать теплый циклон. Ожидается, что облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха составит плюс один-три градуса.

При этом в воскресенье, 8 марта, вечером возможен кратковременный снег. Днем температура составит плюс один-четыре градуса. В понедельник, 9 марта, погода существенно не изменится.

Ранее врач-аллерголог и иммунолог Алина Шубина предупредила россиян о начале сезона аллергии несмотря на сугробы.

