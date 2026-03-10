Реклама

Экономика
16:45, 10 марта 2026

В Москве началась климатическая весна

Синоптик Тишковец: Климатическая весна в Москве началась на 10 дней раньше срока
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

В Москве началась климатическая весна. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, весна пришла в столицу на 10 суток раньше обычного срока. Во вторник, 10 марта, отметил он, столбики термометров в городе покажут до плюс восьми градусов, а в четверг, 12 марта — плюс 11. «В последующие сутки потепление продолжится. По ночам будет около нуля, в средне где-то от минус двух до трех градусов, а в середине дня воздух станет прогреваться от плюс пяти до плюс 10 градусов», — поделился информацией специалист.

Помимо этого, вся неделя будет отличаться солнечной и сухой погодой, на фоне которой сугробы начнут активно таять, уточнил Тишковец. Так, к середине марта высота снежного покрова сократится с 46 до 30 сантиметров, добавил он.

Ранее в этот же день Тишковец заявил, что вторник стал самым теплым днем в Москве с начала 2026 года — температура в 10:00 на метеостанции ВДНХ впервые поднялась до плюс 5,5 градуса.

