Экономика
13:26, 10 марта 2026Экономика

Самый теплый день года наступил в Москве

Синоптик Тишковец: В Москве наступил самый теплый день с начала года
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Вторник, 10 марта, оказался самым теплым днем в Москве с начала 2026 года. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

«В Москве наступил самый теплый день с начала года! В 10:00 на опорной столичной метеостанции ВДНХ — плюс 5,5 градуса», — рассказал синоптик.

Ранее в Гидрометцентре России спрогнозировали, что столбики термометров могут показать в столице до плюс 8-10 градусов тепла.

До этого Тишковец предсказал 10 марта первую пробу так называемой метеорологической весны. Повышение температуры, по словам синоптика, ускорит таяние снега в регионе. К следующим выходным сугробы в Москве могут уменьшиться на 15 сантиметров.

