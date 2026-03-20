Москвичам назвали время полного схода снега

Синоптик Тишковец: Снег в Москве полностью растает в начале апреля

Снежный покров в столице полностью исчезнет в первые пять дней апреля. Об этом в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В настоящее время высота снежного покрова в столице составляет 25-28 сантиметров. В течение ближайших пяти дней количество снега уменьшится на 17-20 сантиметров. К последним выходным месяца, 28 и 29 марта, слой снега уменьшится до 9-12 сантиметров, а в заключительные дни марта его в городе останется 1-3 сантиметра.

Рекордные сугробы, появившиеся в столице этой зимой, быстро тают из-за аномального мартовского тепла. В марте в Москве и области погода побила три вековых температурных рекорда. Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова предсказала, что в марте 2026 года погода в Москве может побить рекорд по числу солнечных дней.