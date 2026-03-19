Москва приготовилась к новому рекорду

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:11, 19 марта 2026Экономика

Синоптик Позднякова: Погода в Москве может побить рекорд по числу солнечных дней
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

В марте 2026 года погода в Москве может побить рекорд по числу солнечных дней. Об этом заявила лавный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

«Да, вот это очень вероятно... Не исключено, что будет побит рекорд по количеству часов солнечного сияния, потому что у нас практически всю неделю светило довольно яркое солнце», — рассказала синоптик, отвечая на вопрос, стоит ли жителям столицы готовиться к новому рекорду.

Ранее метеоролог спрогнозировала, что с апреля в Москве начнется сезон дождей. При этом сильного похолодания и снега во второй весенний месяц не ожидается. Так, в дневные часы столбики термометров будут стабильно показывать плюс 15 градусов.

До этого погода в Москве побила сразу три вековых температурных рекорда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп грозит Ирану уничтожением крупнейшего нефтегазового месторождения в случае удара по Катару. Как отреагировали в Москве?

    Осьминог избил крупную рыбу за плохую работу

    Курс евро превысил 100 рублей

    Виталия Гогунского обвинили во лжи ради низких алиментов

    Нападение на Иран оказалось очень выгодно конкуренту России

    Американский рынок упал после решения ФРС

    Армия России заняла населенный пункт в ДНР

    Открыт простой способ выявления болезни Альцгеймера на ранней стадии

    Любителям курить на балконе пригрозили штрафами

    Курс евро достиг 99 рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok