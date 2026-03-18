Москвичей предупредили о сезоне дождей

Синоптик Позднякова: В начале апреля Москву ждет сезон дождей

В начале апреля в Москву придет сезон дождей. О такой погоде жителей столицы предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с Telegram-каналом «Осторожно, Москва».

Синоптик отметила, что похолодание в начале апреля не прогнозируется. Так, в дневные часы столбики термометров будут стабильно показывать плюс 15 градусов.

По словам Поздняковой, ожидать снега в предстоящем месяце не стоит. Она объяснила, что, хотя подобные ситуации не являются редкостью, на данный момент модели демонстрируют «очень оптимистичный прогноз». «До конца этого месяца осадков не будет, идет процесс снеготаяния. Так что к началу-середине апреля снега уже не будет совсем. Все очень хорошо сейчас, ожидаем приятную и теплую погоду в апреле», — заключила специалист.

Накануне стало известно, что в марте погода в столичном регионе побила три вековых температурных рекорда.